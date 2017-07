Indemnizações a pagar pelo Ex-Procurador atingem 75,9 milhões de patacas

Além de ter sido considerado culpado da prática de 1092 crimes, Ho Chio Meng pode ser obrigado a pagar uma indemnização ao Gabinete do Procurador no valor de 75,9 milhões de patacas. A decisão faz parte do acórdão, na parte em que se analisou o pedido cível movido pelas autoridades do território.

Dos 75,9 milhões, a única certeza, por enquanto, é que Ho Chio Meng tem de pagar 18,4 milhões de patacas do seu próprio bolso. Depois, Ho está igualmente obrigado a pagar 4,3 milhões de patacas ao Gabinete do Procurador pelos benefícios obtidos por Wang Xiandi. Porém, se a arguida for considerada culpada no caso conexo ao do ex-Procurador, o valor é assumido pelos dois.

A repartição do valor que Ho terá que retribuir ao erário público a título de indemnização pode ocorrer ainda em mais dois cenários. No primeiro caso, estão em causa 3,3 milhões de patacas, que Ho tem de pagar sozinho, se Wong Kuok Wai, Mak Im Tai, Ho Chio Sun – irmão de Ho – e Lei Kuan Pun não forem responsabilizados no tribunal de base por esse montante.

No último cenário, o valor considerado é de 49,9 milhões, e se o tribunal de base considerar que os arguidos Lai Kin Ian, Chan Ka Fai, Wong Kuok Wai, Mak Im Tai, Ho Chio Sun, Lei Kuan Pun e Lam Hou Un não tem de restituir esse valor, então o ex-Procurador assume os custos totais.

Além desta indemnização, o tribunal considerou os benefícios obtidos por Ho de 1,2 milhões perdidos para a RAEM, assim como o património de 12,1 milhões de Ho e da mulher, Chao Siu Fu. Os 331 mil dólares de Hong Kong apreendidos no âmbito da investigação também revertem para a RAEM.