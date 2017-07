Guarda costeira chinesa entrou pela primeira vez em águas territoriais japonesas

Dois navios da Guarda Costeira chinesa penetraram no sábado nas águas territoriais do oeste do Japão, na primeira incursão deste tipo, confirmaram este domingo as autoridades japonesas.

As embarcações navegaram durante poucas horas em águas japonesas próximas da ilha de Tsushima e Okinoshima, situadas no Estreito da Coreia, de acordo com informações divulgadas pela Guarda Costeira japonesa numa conferência de imprensa.

A Guarda Costeira nipónica pediu às embarcações que abandonem as suas águas, mas não indicou por que motivo nem se considerou esta acção uma intrusão ilegal.

De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, reconhece-se a navios de Estados terceiros o direito de passagem, sempre que esta aconteça em conformidade com o direito internacional e as normas locais.

Barcos chineses, tanto de pesca como navios da Guarda Costeira, costumam penetrar frequentemente em águas que o Japão considera pertencerem ao seu território, em torno das ilhas Senkaku (Diaoyu, em chinês).

O conflito pela soberania das Senkaku, administradas por Tóquio mas reclamadas por Pequim, foi reaceso depois de, em 2012, o Japão ter nacionalizado vários dos ilhotes desabitados.

Situadas no Mar do Sul da China, a cerca de 150 quilómetros de Taiwan e do arquipélago japonês de Okinawa, as Senkaku têm uma superfície total de sete quilómetros quadrados.