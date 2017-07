Governo Central libertou activista Xu Zhiyong

O activista político chinês Xu Zhiyong, co-fundador do movimento ‘Novo cidadão’, que pedia mais transparência ao Governo, saiu no sábado da prisão depois de cumprir uma pena de quatro anos por “alteração da ordem pública”.

De acordo com a agência de notícias espanhola Efe, que confirmou a saída da prisão com o seu advogado, Xu, de 44 anos, é um activista moderado que foi detido em Julho de 2013 e condenado em Janeiro de 2014.

“Não me convém falar”, respondeu o activista ao chegar a casa, quando questionado pelos jornalistas sobre se estava a ser vigiado, uma prática comum para os activistas mesmo depois de já terem sido condenados e cumprido a pena.

A frase é comum na China para as pessoas que estão submetidas a vigilância ou que receberam advertências do Governo para não falarem publicamente. A página chinachange.org, gerida nos Estados Unidos e especializada em casos de direitos humanos, adiantava no sábado que vários amigos que tentaram visitar o activista na sua casa foram impedidos de o fazer por agentes de segurança vestidos à paisana.

A saída de Xu Zhiyong materializou-se poucos dias depois da morte do intelectual e Nobel da Paz Liu Xiaobo e renovou as preocupações sobre a crescente repressão do regime chinês contra os dissidentes.