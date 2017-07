Gás Natural: Governo à espera que Sinosky submeta proposta final

O Governo vai instar a empresa responsável pelo serviço de fornecimento de gás natural – a Companhia de Gestão e de Participação e Energia Sinosky, a elaborar um programa de fornecimento de gás natural a longo prazo. Em resposta a uma interpelação escrita endereçada pela deputada Kwan Tsui Hang, o Executivo explicou que os serviços prestados pela empresa deverão garantir “a estabilidade e a segurança do fornecimento de gás natural a Macau” e assumiu que, “de uma maneira geral, o problema da Sinosky não tem afectado o consumo de gás natural pela população”.

Na resposta, o Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético recorda que, com a aprovação, pelo Governo, do pedido de reestruturação de quotas e a solução preliminar do problema do aumento do volume de fornecimento de gás natural, a produção de energia eléctrica através do recurso a gás natural foi restabelecida em Março último. Quanto ao contrato de fornecimento de gás natural a longo prazo, a fase actual é de negociações entre as partes interessadas. Uma proposta final será submetida ao Governo para aprovação.

No mesmo documento, o coordenador do Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, Hoi Chi Leong, sublinhou que, “para além da produção de energia eléctrica a gás natural, está igualmente a ser planeada a utilização do gás natural para uso doméstico, nos transportes e uso comercial. Actualmente, a construção da rede de gasodutos na cidade está ser executada, na Taipa e em Coloane, e existem utentes comerciais, industriais, residenciais, dos edifícios de habitação pública e dos autocarros públicos a utilizar gás natural”.

O responsável avançou ainda que “a colocação da rede de gasodutos irá continuar a avançar de acordo com o planeado” e que a introdução de gás natural é uma das políticas do Governo que têm como propósito “optimizar a estrutura energética” e “melhorar a qualidade do ar”.