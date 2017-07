Fundo Nacional das Artes já financiou mais de três mil projectos

Desde a criação do Fundo Nacional das Artes, em 2013, foram financiados mais de três mil projectos, incluindo projectos de cooperação cultural e artística entre Macau e a China Continental, que envolveram valores acima dos 2,5 mil milhões de yuans. A direcção do fundo, na pessoa da vice-presidente e secretária-geral, Zhao Shaohua, esteve em Macau para uma reunião com o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, que apresentou o pacote de medidas do Governo relativas às indústrias culturais.

