“Era Angola”, o livro que conta em imagens a história da guerra civil

O fotojornalista francês Jean-Charles Gutner publicou, em França, o livro “Era Angola”, com dezenas de fotografias tiradas durante a guerra civil de Angola, num “exercício difícil da memória, por vezes doloroso”.

“A guerra não engrandece os homens, ela destrói-os e muito presunçoso é aquele que dela tira glória ou proveito, já que o eco dos mortos ressoará sempre no balançar da sua memória”, escreveu, no preâmbulo do livro, o fotojornalista de 46 anos, num texto que começa com a frase “Exercício difícil este da memória, por vezes doloroso”.

Vinte anos depois de ter tirado as fotografias, reunidas num livro com textos introdutórios em francês, inglês e português, Jean-Charles Gutner contou à agência Lusa algumas memórias da guerra, as dificuldades que enfrentou para fazer o seu trabalho e o desejo que as imagens possam chegar a Angola, onde ainda não encontrou distribuidor para a obra: “Eu não sei se Angola está interessada em falar novamente da história. Achei interessante que a nova geração tivesse oportunidade de ver a história contemporânea de Angola, ver pelo que passou o país e onde está agora. Claro que há muito a melhorar mas já passou por muito. Achei importante dar a oportunidade às pessoas de se lembrarem do que era a realidade no país há 20 anos. Vinte anos é uma geração”, afirmou.

Depois de uma temporada na Argélia, entre 1992 e 1993, onde “era complicado trabalhar” durante a vaga islamita do Grupo Islâmico Armado, Jean-Charles Gutner decidiu ir para Angola, “em contrapé da história” porque a imprensa internacional estava com os olhos virados para o confronto na ex-Jugoslávia.

Chegou a Angola em 1993 e aí ficou até 1995, onde cobriu a guerra civil para a Agência France-Presse e para a Associated Press.