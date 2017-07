Crise angolana deixa vendedores de cartões de telemóvel em apuros

A crise em Angola está a afectar todas as áreas de actividade incluindo quem faz vida, na rua, com a venda do chamado “saldo”, os cartões de recarga das operadoras de telemóveis, que se queixam de fortes quebras.

Antes da crise, que se agravou entre 2015 e 2016, estes vendedores de “saldo” contam que vendiam uma caixa com 50 cartões de 125 UTT (Unidade de Tarifária de Telecomunicações) em apenas um dia, mas que hoje dura praticamente uma semana, admitindo que continuam neste negócio informal apenas para garantir o sustento mínimo da família.