Chumbo em dose dupla para propostas de Coutinho

A Assembleia Legislativa voltou a rejeitar, pela quarta vez, um recurso interposto pelo deputado José Pereira Coutinho relativo à protecção da reserva natural de Coloane, por considerar ser necessária a autorização prévia do chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On.

O presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng, afirmou tratar-se de um projecto de lei que vai afectar a política de terras do Governo, sendo por isso necessária a autorização prévia do chefe do Executivo

Os deputados rejeitaram ainda um outro projecto de Pereira Coutinho para promoção, sensibilização e divulgação dos tratados de Direitos Humanos e Convenções da Organização Internacional do Trabalho.