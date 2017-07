Alexis Tam defende mecanismo de resolução de litígios relacionados com serviços de saúde

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, disse que “actualmente, já há em Macau um bom mecanismo a que os residentes podem recorrer para resolver os litígios relativos com os serviços de saúde”. A afirmação, expressa num comunicado de imprensa, foi formulada depois do governante ter sido confrontado com alegações de negligência e erro médico envolvendo o Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ).

Alexis Tam relembrou que o Regime do Erro Médico entrou em vigor em Fevereiro deste ano e que desde então estão também em funcionamento a Comissão de Perícia do Erro Médico e o Centro de Mediação de Litígios Médicos.

Por outro lado, o secretário manifestou-se “satisfeito” relativamente à Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo, aprovada há dias pela Assembleia Legislativa, por considerar que “a revisão é um grande passo nos trabalhos de controlo de tabagismo”, pode-se ler no mesmo comunicado.

A declarações foram feitas à margem da cerimónia de inauguração do Jogo de Orientação “Grande descobrimento sobre a nossa cidade 2017”, que serviu para assinalar, com os jovens do território, o 12º aniversário da integração de Macau na Lista de Património Mundial da UNESCO.