Administração de Aviação Civil da China visitou o Aeroporto Internacional de Macau

Representantes da Administração de Aviação Civil da China (AACC) visitaram o território na passada Sexta-feira. O administrador-adjunto da AACC, Dong Zhiyi, e o director-geral do Gabinete de Gestão do Tráfego Aéreo da AACC, Che Jinjun, estiveram em Macau para tomar conhecimento para tomar o pulso ao projecto de extensão da alçada norte do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Macau (AIM).

Os responsáveis foram recebidos pelo presidente do Comité Executivo da Companhia do Aeroporto de Macau (CAM), Deng Jun, que, no encontro, passou a pente fino o desenvolvimento registado pelo Aeroporto Internacional de Macau ao longo dos últimos 21 anos, bem como as tendências de desenvolvimento da estrutura.

Já Dong Zhiyi reconheceu o desempenho e os princípios operacionais do Aeroporto Internacional de Macau, bem como o seu papel de plataforma de formação de aviação civil entre Macau, a China Continental e Portugal.