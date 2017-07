Acções das operadoras ressentiram-se de sentença de Ho Chio Meng

Os títulos bolsitas da MGM Resorts International, da Las Vegas Sands e da Wynn Resorts caíram na sexta-feira, imediatamente após a sentença a que Ho Chio Meng foi condenado se ter tornado conhecida.

O antigo procurador do Ministério Público foi condenado a 21 anos de prisão e a decisão do Tribunal de Última Instância fez com que as acções da MGM, da Las Vegas Sands e da Wynn Resorts cotadas nos Estados Unidos da América registassem quebras que, no caso das duas últimas concessionárias de jogo, chegaram a ser de 1,8 e de 3,4 por cento. Já os títulos bolsistas da Melco Resorts caíram 2,1 por cento, para o nível mais baixo desde Abril.

A imprensa norte-americana relaciona o julgamento de Ho Chio Meng com a campanha anti-corrupção promovida pelo Governo Central desde a subida ao poder de Xi Jinping, em 2013 e lembra que, em Maio, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos anunciou novas medidas de fiscalização, que se destinam sobretudo a escrutinar a acção dos “junkets”. Os promotores de jogo foram responsáveis ainda por 53 por cento das receitas geridas pelos casinos de Macau no mês em questão.