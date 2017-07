Uma plataforma para quem procura um lugar ao sol

A edição de 2013 da exposição “Y Show” foi ontem inaugurada na Taipa. O certame, que reúne 113 trabalhos – a maior parte da autoria de estudantes das universidades locais – quer servir de trampolim aos jovens recém-licenciados e estabelecer uma ponte entre as instituições de ensino superior e o mercado laboral.

Elisa Gao

A segunda edição do “Y Show”, uma mostra que reúne os melhores projectos artísticos de alunos de cinco instituições de ensino superior do território, abriu ontem portas no Hotel Regency Art, na ilha da Taipa. A iniciativa, dinamizada pela empresa Chiu Yeng Culture Limited, reúne um total de 113 trabalhos, a maior parte dos quais da autoria de alunos da Universidade de Macau, do Instituto Politécnico, da Universidade de Ciência e Tecnologia, da Universidade de São José e da Universidade Cidade de Macau. Às obras dos estudantes locais juntam-se trabalhos assinados por jovens artistas da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong e ainda de Taiwan.

Os projectos estão distribuídos por cinco categorias (design de produtos, artes visuais, design de arquitectura, comunicação e design e medicina e design), num iniciativa que tem por grande objectivo abrir as portas do mercado laboral aos alunos que terminaram agora o seu percurso académico.

Há um ano, o certame cumpriu na perfeição os desígnios a que se propunha, recorda Sabrina Ho. A directora executiva da Chiu Yeng Culture Limited e grande impulsionadora da iniciativa recordou que alguns dos jovens que participaram na primeira edição do “Y Show” lançaram-se profissionalmente ainda durante a exposição, tendo sido contratados imediatamente após a mostra. Este ano, a empresária promete uma atenção particular às delegações das empresas que foram convidadas a visitar o evento.

Sabrina Ho desafia os jovens licenciados a apostarem no “Y Show” como uma plataforma de intercâmbio e de networking: “Podemos sempre pensar um pouco mais além. Há muitas empresas presentes neste evento e isso pode ser uma aliciante, até para alguém que estude, por exemplo, finanças. Há tantos representantes de bancos que nos visitam que ninguém tem nada a perder em aqui deixar o seu cartão de visita?”, defende a directora executiva da Chiu Yeng Culture Limited.

Ren Yingjie, que terminou a licenciatura em Design de Produtos pela Universidade da Cidade de Macau, foi um dos jovens seleccionados para dar a conhecer o seu trabalho. À edição de 2017 do “Y Show”, o jovem artista levou um conjunto escultórico com uma grande carga emocional: constituída por três lâmpadas, a obra evoca a relação entre duas pessoas independentes. Ren espera que a participação no certame lhe abra as portas de outras grandes iniciativas no futuro.

Patrick Lei, professor na Escola de Artes do Instituto Politécnico de Macau, considera que no território ainda faltam estruturas e iniciativas que assegurem uma ligação efectiva entre os domínios da conceptualização e da produção e aplaude, por isso, a iniciativa da Chiu Yeng Culture Limited: “Por exemplo, quando falamos de inovação e de empreendedorismo no espaço da Grande China ou mesmo até na zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, esses conceitos requerem uma ligação muito íntima com a ideia de expor os trabalhos e de os dar a conhecer. O problema é que não há intermediários. Não há uma forma de ligar estes dois mundos. Se as empresas locais ou até as operadoras de jogo conseguirem construir essa ponte, todos vão ganhar, porque haverá uma forma de transformar bons trabalhos de arte em bons produtos para colocar à venda e isto pode contribuir para que as oportunidades a que os jovens podem aceder também aumentem”, defendeu o docente.