Taxista tentou extorquir turista do Continente

Um taxista foi apanhado por agentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública em flagrante delito quando tentava extorquir mil patacas a um cliente, depois do passageiro se ter esquecido do telemóvel no banco da viatura.

Na quarta-feira, a vítima – um turista da República Popular da China – solicitou os serviços do taxista para uma deslocação entre o hotel Grand Lisboa e o Venetian. Consciente de que o passageiro teria um conhecimento reduzido da realidade do território, o condutor exigiu o pagamento de uma tarifa de 400 patacas.

O homem recusou o pagamento e saiu do táxi sem se aperceber que tinha deixado o telemóvel no interior da viatura. Quando se apercebeu da falha, o passageiro ligou para o seu próprio número, tendo o condutor exigido o pagamento de um resgate de mil patacas para devolver o aparelho.

Sentindo-se injuriado, a vítima reportou o caso à Polícia de Segurança Pública e combinou depois um encontro com o taxista. O processo foi acompanhado à distância por agentes da corporação, que detiveram o condutor. Com pouco mais de 20 anos, o taxista deverá ser acusado do crime de extorsão.