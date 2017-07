Serviços de Saúde esperam que multa pesada afaste fumo de espaços proibidos

O Chefe do Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo, Tang Chi Hou, afirmou ontem que espera que menos pessoas se atrevam a fumar em locais proibidos, a partir do momento em que a multa para a infracção suba para 1.500 patacas. Actualmente a coima paga por prevaricadores é de 600 patacas.

As declarações de Tang foram feitas ontem à emissora em língua chinesa da Rádio Macau. O responsável explicou também que entre as cerca de 5.000 pessoas que foram apanhadas a fumar por mais do que uma vez em locais onde tal é proibido, 92 por cento são residentes.

Por outro lado, o dirigente defendeu que é importante que os proprietários dos espaços onde não se pode fumar assumam responsabilidade social, para evitarem essa prática.

A alteração à lei do tabaco que vai permitir que a multa aumente de valor vai ser votada esta tarde na Assembleia Legislativa.