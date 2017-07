Seminário de “auto-empoderamento” antecipa retiro espiritual em Coloane

Já passaram pela Tailândia e pelo Laos e no próximo ano querem rumar até Hong Kong e a Singapura. Pelo meio há tempo para duas paragens em Macau. Susana Norte e Luke Hancock, conselheira espiritual e “life coach”, apresentam este fim-de-semana um seminário de “auto-empoderamento” que não será mais do que uma amostra do que o casal quer apresentar durante um curso de dez dias, em Outubro. Ao processo de “desprogramação” segue-se a procura de um propósito de vida, através de métodos de questionamento e de terapia de grupo.

Susana Norte e Luke Hancock, a conselheira espiritual e o “life coach” fundadores do projecto “Sacred Place”, encontram-se em Macau para conduzir um seminário gratuito sobre “auto-empoderamento”. A iniciativa decorre este fim-de-semana na Pousada de Coloane.

O casal, a residir actualmente no Laos, aliou as filosofias de “desprogramação” e cura à procura de um propósito de vida. A viver há um ano no Sudeste Asiático, Norte e Hancock dinamizam em Outubro, em Coloane, um retiro espiritual. Entre amanhã e domingo, os dois formadores pretendem oferecer uma amostra dos métodos e exercícios que vão explorar com os participantes que se associarem ao curso de “auto-empoderamento” que se realiza na Pousada de Coloane.

Questões como o desenvolvimento pessoal, “auto-empoderamento”, propósito de vida, mudança de carreira, relações e “desprogramação” fazem parte do leque de temas que os dois formadores propõem abordar este fim-de-semana e explorar com maior profundidade em Outubro: “Jovens adultos, pessoas que se identificam com os tópicos que estamos a apresentar, pessoas que percebem que têm algo que querem mudar ou que existe algo nas suas vidas que querem transformar para melhor e não sabem como”, é a resposta de Susana Norte quando questionada sobre o tipo de público a que pretendem chegar.

“Durante esta hora [pela qual se prolonga o seminário] as pessoas podem ter uma amostra, perceber alguns temas essenciais, entender o quão poderoso é este curso de 10 dias que nós vamos apresentar às pessoas em Outubro”, disse a conselheira espiritual em declarações ao PONTO FINAL. Haverá também espaço para um exercício prático, retirado do curso, e com o qual os formadores pretendem levar os participantes a interrogar-se sobre questões como “Onde é que eu estou a gastar o meu tempo? Onde é que eu estou a despender a minha concentração?”, explicou Luke Hancock.

O casal propõe-se levar os cursos da “Sacred Place” a grandes cidades e desde há um ano já chegaram a Banguecoque, a Vientiane e também a Chiang Mai, na Tailândia. Depois de Macau, seguem-se os mesmos locais e ainda Hong Kong e Singapura. Mas porquê metrópoles desta dimensão, importa perguntar: “Nós estamos interessados em trabalhar em grandes cidades onde podemos chegar às gerações mais jovens a um ritmo mais acelerado. Os adultos têm a energia mental, física e emocional para aplicar transformações em si próprios e são capazes de mudar a forma e o local onde vivem”, responde Susana Norte.

O trabalho que têm vindo a desenvolver é o resultado das suas experiências pessoas e profissionais desde que tomaram a decisão de abandonar quase duas décadas de carreira no mundo empresarial, antes ainda de se terem conhecido: “É baseado nas nossas experiências e em algumas modalidades ou retiros que resultaram muito bem e que foram eficazes no nosso próprio processo de cura e desenvolvimento pessoal. Nós retirámos o melhor do que resultou connosco e aplicámo-lo num pacote que consideramos ser uma viagem com início, meio e fim e que acreditamos que vai produzir uma mudança duradoura nas pessoas” disse Luke Hancock.

Susana Norte é conselheira espiritual e praticante de terapias holísticas certificada pela Complimentary Medical Association (Associação Médica Complementar) do Reino Unido e também terapeuta nutricional e especialista em perda de peso acreditada pela International Institute for Complementary Therapies (Instituto Internacional de Terapias Complementares) da Austrália e pela organização para o Desenvolvimento Profissional Contínuo do Reino Unido. Já Luke Hancock é um “coach” de vida, carreira e negócios certificado pela International Coaching Federation (Federação Internacional de Treino de Vida) e pela American Board of Neuro Linguistic Programming (Quadro Americano de Programação Neuro Linguística) dos Estados Unidos da América e também professor e consultor de permacultura qualificado pelo Permaculture Research Institute (Instituto de Investigação da Permacultura).

O seminário é de entrada gratuita, tem a duração de um dia e repete-se no sábado e domingo a partir das 14h30 na Pousada de Coloane. Já o curso tem a duração de cinco ou dez dias, consoante a disponibilidade dos participantes, e decorre entre 30 de Setembro e 9 de Outubro. Até ao final de Agosto a “Sacred Place” está a oferecer um desconto de 20 por cento no valor da inscrição.

CVN