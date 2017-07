Saúde e Segurança Ocupacional: DSAL aposta na sensibilização da população

A saúde e a segurança no local de trabalho deram o mote à organização, por parte da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, de um concurso de perguntas e respostas centrado precisamente na questão da segurança e saúde ocupacionais.

Dirigida aos trabalhadores da indústria do jogo, a iniciativa contou com uma boa adesão por parte dos funcionários dos casinos, com a DSAL a receber um total de 2636 formulários de participação, dos quais 2606 – por apresentarem as respostas totalmente correctas – forma tidas como aptas para serem incluídas num sorteio recentemente realizado.

Os vencedores foram distinguidos com um cupão de supermercado no valor de cem patacas, que deverão levantar até 14 de Agosto no balcão de serviços do Departamento de Segurança e Saúde Ocupacional da DSAL, situado na sede do organismo na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado.