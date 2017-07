Residente detido por suspeita de roubo

Um homem de 30 anos, residente local, foi ontem detido no Posto Fronteiriço das Portas do Cerco quando se preparava para regressar ao território, depois de na segunda-feira ter estado alegadamente envolvido num caso de roubo na Zona Norte da cidade.

A ocorrência remonta ao início da semana, quando uma mulher apresentou queixa junto das autoridades do território depois de lhe terem sido sonegados 500 dólares de Hong Kong e um telemóvel no valor de 1500 patacas. O roubo ocorreu ao final da tarde de segunda-feira, na Rua Sul do Canal dos Patos. Interrogado pela Polícia Judiciária, o suspeito confessou a autoria do crime, mas garantiu que já não tinha nem o dinheiro, nem o telemóvel.

O suspeito, noticia a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, foi condenado em 2015 a uma pena de prisão de três anos por abuso de confiança e encontrava-se em liberdade condicional.