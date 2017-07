Polícia Judiciária prendeu três indivíduos por tráfico de drogas  

A Polícia Judiciária deteve ontem três pessoas envolvidas no crime de tráfico de de estupefacientes, de acordo com informações divulgadas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Segundo a Polícia Judiciária, a investigação relativa ao caso partiu de uma denúncia, que dava conta que um casal estava a vender drogas na zona do NAPE.

Depois de investigar a denúncia, a polícia encontrou o casal e um terceiro homem, no Nova Zona de Aterros do Porto Exterior, na noite de 11 de Julho. Além disso as autoridades encontraram 41 sacos de cocaína dentro de uma mangueira de emergência, que têm um valor de 30 mil patacas no mercado negro, e foram colocados no local pelo casal, constituído por uma residente e um homem de Hong Kong. Já o terceiro indivíduo transportava os estupefacientes.

As autoridades acreditam que os três comercializaram estupefacientes no território pelo menos durante um mês.