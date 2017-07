Paquistão em alerta devido ao mau tempo

A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Paquistão emitiu esta quinta-feira um alerta de cheias depois das chuvas da época de monção terem atingido várias partes do país, causando já pelo menos sete mortos.

Num comunicado, a agência pediu às autoridades que se mantenham atentas, já que é esperada mais chuva para o fim-de-semana. As mortes foram registadas desde quarta-feira em várias partes do Paquistão.

Pelo menos 53 pessoas morreram devido a cheias e incidentes relacionados com as chuvas desde 26 de Junho.

As cheias são comuns durante as monções de verão do sul da Ásia, época que termina em Setembro.