Não foram encontradas anomalias em latas de leite em pó testadas pelo IACM

O Centro de Segurança Alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) testou 25 amostras de fórmulas de leite infantil presentes no mercado do território. O organismo procurava detectar a presença de microrganismos patogénicos e aferir a sua composição nutricional mas não encontrou qualquer anomalia. As amostras foram recolhidas a partir de diversas marcas disponibilizadas em várias lojas, supermercados e farmácias de Macau. Entre os países de origem dos produtos contam-se França, Holanda, Suíça, Alemanha, Irlanda e Espanha.

