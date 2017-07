Marisa Peixoto assume posição de directora do D. José da Costa Nunes

Actualmente educadora no jardim-de-infância, Marisa Peixoto, vai ser promovida e substitui Lola Flores do Rosário no cargo de directora do D. José da Costa Nunes. A escolha foi revelada, ao PONTO FINAL, pelo presidente da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses.

João Santos Filipe

joaof.pontofinal@gmail.com

Marisa Peixoto vai ser a nova directora do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes, tendo assinado um contrato com a duração de um ano, que a direcção da instituição pretende que se prolongue por mais tempo. O nome foi avançado, ontem, pelo presidente da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM), Miguel de Senna Fernandes, ao PONTO FINAL.

“A nova directora do Jardim-de-Infância D. José Costa Nunes é a educadora Marisa Peixoto”, afirmou o presidente da APIM.

A nova responsável exercia até agora as funções de educadora no estabelecimento de ensino pré-primário, pelo que se encontra familiarizada com a instituição. Ao contrário da informação avançada no início da semana por este jornal, Marisa Peixoto não domina a língua chinesa.

Por outro lado, o presidente da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses apontou o desenrolar do período escolar como a razão para divulgar o nome escolhido apenas no final da semana, apesar da escolha já ter sido tomada anteriormente: “Não quis revelar o nome antes para não estorvar o período que finda agora neste fim-de-semana, e no qual ainda sem mantém em funções a directora cessante. Foi por uma questão de respeito”, declarou.

Marisa Peixoto vai assim substituir Lola Flores do Rosário, que ocupou o cargo durante um ano lectivo. Por sua vez, Flores do Rosário substituiu Vera Gonçalves, que tinha desempenhado esta função entre 2009 e 2016.

“É um nome que julgo reúne consenso, o que é fundamental porque o ambiente de trabalho é importante. É uma das coisas que também tivemos de equacionar [na escolha]. Foi um facto importantíssimo porque também o relacionamento com os colegas é fundamental”, disse, no início da semana, sobre a escolha Miguel de Senna Fernandes, que agora foi revelada.