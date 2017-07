Macau Design Center aceita candidaturas para a atribuição de estúdios

O Centro de Design de Macau, “hub” criativa localizada na Travessa da Fábrica, em Mong Há, está a aceitar até 4 de Agosto candidaturas para a atribuição de dez estúdios e um espaço comercial com 105 pés quadrados.

Esta é a segunda vez que o organismo disponibiliza espaços de trabalho a preços simbólicos a investidores e pequenas e médias empresas do sector das indústrias criativas. Desta vez, o Macau Design Center está à procura de locatários para uma dezena de estúdios. Com uma dimensão que oscila entre os 240 e os 1150 pés quadrados, os espaços vão ser cedidos aos eventuais interessados pelo preço de 11,59 patacas por pé quadrado.

O organismo vai ainda proceder à atribuição de um espaço comercial com 105 pés quadrados, a troco de uma renda mensal no valor de 3120 patacas. O pagamento inclui as despesas averbadas com água, com electricidade, com os serviços de segurança e ainda com os serviços de caixa. Num comunicado ontem enviado às redacções, o Centro de Design de Macau explica que o espaço comercial que tenciona concessionar está “rodeado de arte, de uma livraria especializada em livros de design, de um palco, de um espaço para exposições e de uma cafetaria, providenciando em permanência um ambiente cultural e criativo”.

O organismo lembra ainda que, para além de concessionar os espaços a preços mais atractivos, ainda oferece aos agentes criativos e às pequenas e médias empresas serviços logísticos que vão desde o apoio na organização de exposições, conferências e acções de formação até ao acesso a canais de promoção como a Feira Internacional de Pequim para o Comércio e Serviços ou, no passado, o Festival Dinâmico de Macau em Shenzhen. Os interessados podem entregar as respectivas candidaturas junto do Macau Design Center até 4 de Agosto próximo.