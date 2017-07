Macau Art Garden recebe as camisolas “bordadas” em cerâmica de Wu Hin Long

Wu Hin Long estreia-se no final da próxima semana a solo na galeria do Macau Art Garden. “My Hands Mould My Thoughts”, a primeira exposição individual do escultor, reúne 15 obras e vai permanecer patente ao público até 27 de Agosto.

O espaço Macau Art Garden recebe, a partir do próximo dia 21 de Julho, a primeira exposição a solo do artista local Wu Hin Long, intitulada “My Hands Mould My Thoughts” (As Minhas Mãos Moldam os Meus Pensamentos). A mostra reúne 15 esculturas de cerâmica de trabalhos previamente desenvolvidos pelo escultor em “Germinal Series” (Série Germinal), “Stone Series” (Série da Pedra), “Coral Series” (Série de Coral) e “Sweater Series” (Série de Camisolas). As duas últimas foram distinguidas com o estatuto de “um dos melhores 52 trabalhos” da segunda Exposição de Arte Cerâmica Contemporânea da China. A obra foi ainda seleccionada como um dos melhores trabalhos na Exposição Anual de Artes Visuais de Macau de 2016.

Wu Hin Long é mestre em Belas Artes com uma especialização em Escultura pela Academia de Belas Artes de Cantão e licenciado em Artes Visuais pelo Instituto Politécnico de Macau. Actualmente desempenha funções como presidente do Comité Executivo da Associação de Escultura de Macau e é também professor no Museu de Arte de Macau, na Escola Secundária Millennium, e na Escola Básica Kwong Tai , trabalhando também de perto com a Associação Macau Special Olympics.

Desde 2008, Wu já participou em 11 mostras colectivas, das quais se contam, em Macau, a Exposição de Arte Tridimensional dos Jovens (2014), a Exposição de Escultura Contemporânea (2013), a Exposição Anual de Artes Visuais (2012) e a Exposição Anual de Arte (2008). A nível regional, Wu Hin Long já viu os seus trabalhos integrarem a Exposição de Escultura de Intercâmbio Intercidades entre Taiwan, Macau, Guangzhou e Hong Kong (2014), a Exposição de Artistas Cerâmicos de Macau, Hong Kong e Japão (2013) e o Simpósio Internacional de Escultura de Hong Kong (2012).

Obras de Franco podem ser vistas até domingo

“My Hands Mould My Thoughts” chega em substituição de “Colour Shape Love”, de Joaquim Franco, a exposição actualmente patente na Macau Art Garden e que pode ser visitada até domingo. Nas vésperas da inauguração da mostra, o artista assumiu ao PONTO FINAL a influência que Macau tem nos trabalhos que produz através da composição vertical da arte tradicional chinesa. Não deixa, contudo, de assumir que é um ocidental e que a sua cultura também o é, apesar de ter passado já por um processo de aculturação.

As 19 obras de acrílico sobre tela transmitem a “pintura muito subjectiva [que] tem a ver com emoções, sensações” de Joaquim Franco. Artista plástico há mais de três décadas, passou grande parte da sua carreira – 27 anos – radicado em Macau.