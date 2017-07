Governo ouve associações de empresários sobre actualização do CEPA  

Desde o início do mês a Direcção dos Serviços de Economia (DSE) já recolheu opiniões e sugestões junto de mais de seis dezenas de associações e organismos do território no âmbito do processo de actualização do CEPA, o Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre o Interior da China e Macau.

Num comunicado enviado às redacções, a Direcção dos Serviços de Economia recorda que o Ministério do Comércio do Continente e o Governo do território acordaram conduzir, durante o corrente ano, consultas públicas sobre as medidas nas áreas de garantia de investimentos e cooperação económica e técnica.

Representantes da DSE estiveram reunidos a 5 e a 10 de Julho com dirigentes da Associação Comercial Geral dos Chineses de Macau e da Associação Industrial de Macau, respectivamente. Já esta semana, o Governo realizou duas sessões de consulta sobre a matéria com o propósito de recolher mais opiniões junto do sector empresarial.