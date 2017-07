Felipe Fontenelle actua nas Festas do Mar, em Cascais

Felipe Fontenelle, um dos músicos dos “Sunny Side Up”, banda apoiada pela Casa de Portugal, irá apresentar-se a solo no próximo dia 20 de Julho nas Festas do Mar, promovidas pela Câmara Municipal de Cascais. O artista irá actuar na mesma noite em que sobem também ao palco Tiago Bettencourt e Carminho. Entre 18 e 27 de Julho são ainda convidados a actuar no “palco mais perto do Atlântico” os D.A.M.A., os HMB, Aurea, Miguel Araújo e António Zambujo, The Black Mamba, Rui Veloso, entre outros.

“M de Memória” é o mais recente álbum de Fontenelle, lançado no passado dia 10 de Maio em Lisboa. Nele estão reunidos cinco poemas de Fernando Pessoa a quem o músico emprestou uma sonoridade que se situa entre o fado e o “funk” e também uma nova versão da música em patuá “Tributo a Macau”.

Mais recentemente, com os “Sunny Side Up”, Fontenelle lançou o disco “Castelos na Areia” que dá uma nova roupagem a poemas de vários autores portugueses. Textos de Eugénio de Andrade, Miguel Torga, Sophia de Mello Breyner ou de Luísa Ducla Soares foram adaptados com o propósito de familiarizar o público mais novo com o melhor da poesia portuguesa.