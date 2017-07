Exportações e importações chinesas aceleraram em Junho

A República Popular da China voltou a comprar e a vender mais ao exterior durante o mês de Junho. As exportações e importações chinesas subiram pelo segundo mês consecutivo, no que é visto como um sinal positivo para a robustez da segunda maior economia do planeta.

Segundo dados das alfândegas chinesas, as exportações subiram no mês passado 11,3 por cento, enquanto as importações cresceram 17,2 por cento.

O aumento das exportações poderá impulsionar o crescimento da economia chinesa, que deve desacelerar este ano, numa altura em que Pequim reforça o controlo sobre os empréstimos bancários, visando reduzir os riscos do aumento do endividamento.

“Os dados optimistas hoje [ontem] divulgados revelam que a procura global por bens chineses continua a ser forte, e que a procura interna é bastante resiliente”, apontou Julian Evans-Pritchard, da consultora Capital Economics, num relatório.

O aumento das exportações é um sinal positivo para a liderança chinesa, que está focada em assegurar postos de trabalho, enquanto enceta uma transição no modelo económico do país, visando tornar preponderante o consumo interno.

O Fundo Monetário Internacional (FBI)prevê que o ritmo de crescimento da economia chinesa recue para 6,6 por cento, este ano, uma décima abaixo do valor registado em 2016, e que no próximo ano abrande para 6,2 por cento.

“As exportações devem continuar a ter um bom desempenho, em relação às previsões razoavelmente positivas para os principais parceiros comerciais da China”, afirmou Evans-Pritchard.

“Mas estamos cépticos de que o ritmo actual das importações possa ser sustentado a longo prazo, devido às crescentes adversidades económicas, que resultam de políticas mais rigorosas”, acrescentou.

O excedente da balança comercial da China aumentou, em Junho, 37,3 por cento, relativamente ao mesmo período do ano anterior, para 42,7 mil milhões de dólares.

O excedente com os 28 países da União Europeia, o maior parceiro comercial da China, aumentou 60,5 por cento, para 11,4 mil milhões de dólares, qualquer coisa como 9,9 mil milhões de euros).

Já o défice comercial dos Estados Unidos com a China caiu 88,1 por cento, para 25,4 mil milhões de dólares.