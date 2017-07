  DSAT altera trajecto da carreira 15X

Pouco mais de um mês depois de ter sido lançada, o percurso da carreira 15X vai sofrer reajustamentos, anunciou ontem a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT). O autocarro, que todos os fins-de-semana até 31 de Outubro – o último dia da época balnear – liga o complexo de habitação pública de Seac Pai Van à localidade de Hác Sá vai passar, a partir de amanhã, a circular até à Praia de Hác Sá.

Actualmente, a carreira operava a ligação entre Seac Pai Van e uma nova paragem, denominada de Hellene Garden/Hac Sa, situada na estrada que dá acesso à vila de Coloane. A alteração ontem anunciada não se faz, no entanto, sem custos: na nota de imprensa ontem enviada às redacções, a DSAT explicou que alguns lugares de estacionamento para veículos ligeiros situados no exterior do Parque de Hác Sá serão suprimidos para dar lugar a uma zona de largada de passageiros e de estacionamento das carreiras 15X e 26A.