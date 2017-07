O Chefe do Executivo disse ontem que é importante que o Comissariado Contra a Corrupção promova melhor as suas funções e competências junto da população, durante um encontro com a comissão especializada para a fiscalização dos problemas relacionados com as queixas contra a disciplina do pessoal do CCAC.

Por sua vez, André Cheong Weng Chon, líder do CCAC, admitiu que pode ser feito mais para promover as competências da organização.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...