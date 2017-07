Pequim vai construir um novo quartel militar nos arredores de Maputo, anunciou na quarta-feira o ministro da Defesa de Moçambique, Atanásio M’Tumuke.

A obra está orçada em nove milhões de dólares e a primeira pedra foi lançada no início da semana no bairro de Matola Gare, na presença do ministro da Defesa chinês, Chang Wanquan, segundo refere a edição de quarta-feira do jornal moçambicano Notícias. O governante asiático efectuou uma visita ao país entre segunda e quarta-feira.