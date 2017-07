A Associação de Beneficência Tung Sin Tong atribuiu ontem cerca de 879 vagas nos cinco infantários de que é proprietária. No total apareceram 2.023 candidatos, mas apenas 1.756 reuniram as condições para se poderem levar a candidatura até ao fim, de acordo com o canal chinês da Rádio Macau.

A associação explicou que este ano as vagas aumentaram em cerca de 170 lugares e por isso cerca de metade dos candidatos conseguiu uma vaga nos infantários para os filhos.