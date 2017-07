Armazém do Boi promove novos talentos com exposição colectiva de quatro pintores  

Obras de Nelson Joel Jorge Madeira, Sou Chon Kit, Fan Keng In e Lee Man Hou dão corpo à exposição “New Art People Project 2017: Boundless 4”, uma mostra inaugurada no fim-de-semana passado e que vai permanecer patente ao público no Armazém do Boi até ao próximo dia 13 de Agosto. Os quatro artistas apresentam como factor comum o terem dado os primeiros passos nas artes plásticas através da pintura a óleo, sob a orientação do pintor taiwanês Cai Guo Jie, professor de artes no Instituto Politécnico de Macau e no Instituto de Formação Turística.

“É possível observar nas pinturas o olhar dos pintores sobre a vida e os seus envolventes, a sua imaginação livre, bem como as cenas repletas de cores e sons, criaturas peculiares, chamas inflamadas e arco-íris. São expressões que emanam do fundo dos seus corações e constituem tentativas de se ligarem com o mundo e de destrancar mais possibilidades”, escreve o Armazém do Boi numa nota de imprensa enviada aos órgãos de comunicação social.

O “New Art People Project” (Projecto de Novos Artistas) promovido pelo Armazém do Boi propõe-se atrair a atenção do público para a nova geração de artistas e, assim, encorajá-los a progredir e a continuar a explorar a sua veia artística.

O edifício, ainda ocupado e gerido pela Associação Armazém do Boi, vai ser sujeito a um concurso público tendo em vista a adjudicação de uma nova gestão artística do espaço, após as obras de intervenção com vista a proceder à manutenção e reparação do telhado. O organismo foi notificado pelo Instituto Cultural no ano passado de que teria que abandonar as instalações até ao final do corrente ano, não lhe tendo sido vedada a possibilidade de participar no novo concurso de exploração do espaço. Em 2016, o Armazém do Boi tinha sido integrado no Instituto Cultural e obteve a classificação de edifício de interesse arquitectónico já este ano.