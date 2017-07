Acidente de trabalho vitima operário de 55 anos

Um trabalhador de 55 anos perdeu ontem a vida num edifício do NAPE, enquanto procedia à manutenção de um elevador. O homem terá caído de uma altura de quatro metros, depois do cabo de aço pelo qual o funcionário estava preso se ter soltado. A vítima, que apresentava ferimentos na cabeça, foi resgatado do poço do elevador do edifício Tong Nam Ah já sem sinais vitais. O Corpo de Bombeiros transportou o trabalhador para o Centro Hospitalar Conde de São Januário, onde foram ainda conduzidas manobras de ressuscitação. Os esforços acabaram, no entanto, por se revelar inócuos.

A vítima era um trabalhador não residente e o acidente é o segundo acidente de natureza laboral registado em dois dias. Na quarta-feira, um soldador, de 32 anos, perdeu a vida num estaleiro do Cotai depois de ter sido acometido por um golpe de calor.