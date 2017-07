Turismo: Congresso da APAVT supera expectativas

Até ao momento, já são mais de meio milhar os participantes inscritos para o 43º congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), certame que se vai realizar em Macau, entre os dias 23 e 27 de Novembro. “Ultrapassámos os 500 inscritos, o que é uma notícia muito positiva. Hoje estamos em condições de dizer que vamos ultrapassar os participantes do congresso de Aveiro. Se no início estávamos a falar de 500 pessoas, hoje temos de apontar para as 600 ou 700 pessoas”, disse Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, citado pelo portal Publituris.

