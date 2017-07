Três funcionários com lesões na pele devido a radiações ultravioleta

A Direcção dos Serviços de Saúde foi notificada de um caso referente a uma indisposição por parte de três empregados de um supermercado localizado no Edifício do Lago, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. O caso, que ocorreu no passado Sábado, deveu-se a uma lâmpada de luz ultravioleta utilizada para efeitos de esterilização que terá sido deixada ligada.

Os três funcionários foram admitidos no hospital Kiang Wu com lesões na cara, no pescoço, no cotovelo e nos olhos e um deles foi diagnosticado com conjuntivite. Os médicos verificaram, após realização dos exames médicos, que as lesões dermatológicas tinham sido provocadas por radiação ultravioleta mas que, após terem sido submetidos a tratamento, os três funcionários encontram-se estáveis.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, os Serviços de Saúde, indicaram que a lâmpada é normalmente acesa entre as 17h e as 6h. A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais está já ao corrente do caso e os trabalhadores foram alertados dos perigos inerentes à utilização de lâmpadas emissoras de raios ultravioletas.