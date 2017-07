Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau abre  as portas à população no domingo  

A Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau (SAAM) vai abrir as suas portas à população para um dia aberto no próximo domingo, entre as 10h30 e as 17h30, nas instalações situadas na Avenida do Conselheiro Borja. O leque de actividades inclui visitas guiadas por técnicos profissionais à Estação de Tratamento de Água da Ilha Verde e à Sala de Exposições Interactivas da empresa. Vão estar ainda disponíveis balcões de atendimento ao cliente para processar pedidos de adesão aos vários serviços disponibilizados pela SAAM.

Com as actividades, os participantes poderão ficar a conhecer os procedimentos de tratamento, transporte e qualidade de água em Macau e também aprender sobre a história do abastecimento de água no território, através de uma instalação multimédia. No mesmo dia será ainda possível aderir aos serviços de factura electrónica e pagamento automático e também requerer a alteração do nome de consumidor. A SAAM terá ainda ao dispor dos visitantes salas de jogos sobre temas relacionados com a conservação de água.