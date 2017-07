Rui Martins salienta papel de Macau como plataforma para o ensino da língua

Rui Martins, vice-reitor da Universidade de Macau, presidiu ao 27º encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP), na qualidade de presidente do organismo. O evento decorreu entre segunda-feira e ontem na Universidade Estadual de Campinas, no Brasil, sob o lema “Confluências de culturas no mundo lusófono”.

“A importância da língua portuguesa alcançou maior atenção na Ásia e quem domina esta língua depara-se com novas oportunidades de futuro”, afirmou Rui Martins, citado num comunicado da Universidade de Macau. O vice-reitor da maior instituição de ensino superior do território salientou o contributo do Governo da RAEM “para o importante impulso da AULP na Ásia e no Sul da China”. Uma tal contribuição traduziu-se na realização de cinco encontros anuais que trouxeram a Macau cerca de mil delegados vindos de países de língua portuguesa, da República Popular da China, do Japão e de outros países asiáticos.

Rui Martins salientou ainda o facto de o ensino da língua portuguesa ser actualmente oferecido em 35 instituições de ensino superior da República Popular da China, enquanto que em 2013 tal apenas acontecia em Pequim e em Xangai: “A expansão do ensino do português deve-se essencialmente à estratégia definida pelo Governo chinês de intensificar a cooperação com os países de língua portuguesa, nomeadamente através da plataforma que é Macau, o que abre novas oportunidades de futuro a quem domine bem esta língua”, escreve a Universidade de Macau em comunicado.

O 27º encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa marcou o fim de três anos de presidência da Universidade de Macau, após os quais a instituição irá manter-se como membro do organismo. À UM e a Rui Martins sucedem-se a Universidade Mandume Ya Ndemufayo, em Angola, e o seu reitor Orlando da Mata. O próximo encontro da AULP irá realizar-se no próximo ano, precisamente naquele país africano.