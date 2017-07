Robbie Fowler e Sami Hyypia, antigas estrelas do Liverpool, visitam Macau

As antigas estrelas do futebol mundial e do Liverpool Robbie Fowler e Sami Hyypia vão estar em Macau no dia 22 de Julho para participarem numa Clínica de Futebol associada ao clube de Anfield Road. A iniciativa é promovida pela operadora de jogo MGM China.

O evento está agendado para o estádio de Macau e vários fãs com idades entre os 6 e os 14 anos vão poder conviver com os antigos jogadores, assim como com os treinadores dos escalões de formação dos Reds, David McParlan e Jamie Spellman.

Robbie Fowler, de 42 anos, foi internacional inglês e ao longo da carreira vestiu a camisola de clubes como o Liverpool, o Leeds ou Manchester City. Em 1999, teve um dos momentos mais polémicos da carreira, quando celebrou um golo como se estivesse a consumir cocaína. Já Hyypia tem 43 anos, representou durante 10 anos o Liverpool, onde chegou a ser capitão e vencedor da Liga dos Campeões em 2004/05, numa final resolvida pelo expediente das grandes penalidades, diante do AC Milan.