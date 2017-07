Ponte que liga Macau a Hong Kong vai ser encerrada em caso de tufão

Quando houver tufões, a travessia que a partir do final do ano vai permitir a ligação entre Hong Kong, Zhuhai e Macau vai encerrar ao trânsito. A informação foi revelada ontem pelo director dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Ma Io Kun explicou que de momento os preparativos para garantir a segurança da travessia da ponte estão a decorrer dentro do previsto, e que as três regiões chegaram a um consenso que quando houver tufões a opção mais segura passa pelo encerramento da travessia.

Sobre a área de estacionamento no lado de Macau, Ma Io Kun frisou que os lugares para os veículos vão ser suficientes. De acordo com o responsável, as autoridades estão agora a rever as medidas de segurança relativas ao trânsito na ponte.