Polícia Judiciária sem queixas sobre brinquedo que emite choques eléctricos

A director da Polícia Judiciária afirmou ontem que até ao momento não foi recebida qualquer queixa por parte da Corporação relativamente a lesões causadas por um brinquedo que emite choques eléctricos.

Chau Wai Kuong disse, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que as autoridades estão a acompanhar o caso e apelou para que os residentes não comprem brinquedos que violem as leis do território.

Por outro lado, o responsável pela Polícia Judiciária destacou a importância que tem sido atribuída aos crimes informáticos, nomeadamente ao nível do reforço das medidas de prevenção e segurança. Nesse sentido as autoridades estão a construir um centro de segurança para lidarem com este tipo de criminalidade e vão melhorar a actual lei.