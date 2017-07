Pilhas recolhidas estão a ser recicladas e não enterradas, garante a DSPA

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) garantiu que reservou espaço suficiente para o armazenamento temporário de baterias recicladas que foram recolhidas no decorrer do Plano da Recolha de Pilhas e Baterias Usadas. Os materiais recolhidos não serão enterrados nos aterros, mas sim reciclados através de mecanismos de cooperação inter-regional, prometeu a DSPA em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

A DSPA negou ainda uma informação que indicava que as pilhas recolhidas no Plano de Recolha de Pilhas e Baterias Usadas estariam a ser enterradas nos aterros, contribuindo assim para o aumento da poluição. De acordo com os mesmos serviços, foram já recolhidas mais de três toneladas de baterias e pilhas. O organismo liderado por Raymond Tam Vai Man garantiu que vai aumentar o número de pontos de recolha e melhorar as acções de consciencialização para a importância da reciclagem.