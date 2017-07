Pedro Leal diz que empresas de arguidos seguiram práticas do mercado

O advogado Pedro Leal defendeu ontem que as empresas de Wong Kuok Wai e Mak Im Tai, arguidos do processo conexo ao de Ho Chio Meng, actuaram de acordo com as práticas do mercado. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, nas alegações finais, Pedro Leal afirmou que os arguidos, cujas empresas beneficiaram da atribuição de vários contratos pelo Ministério Público, não deviam ser considerados culpados porque no território vigora um sistema de economia livre.

Sobre o facto dos preços praticados serem elevados, o causídico afirmou que houve uma escolha dentro do Ministério Público e que as empresas respeitaram os procedimentos na entrega dos orçamentos. Em relação ao facto das empresas receberem serviços para os quais precisavam de subcontratar outras companhias, Pedro Leal explicou que é uma prática muito comum, principalmente na área da construção, lembrando que a lei não proíbe estes casos.

Finalmente, Leal também frisou que caso os arguidos sejam considerados culpados, não faz sentido acusá-los pela prática de mais de um milhar de crimes, mas antes por crime continuado.

O Ministério Público defende que Wong Kuok Wai e Mak Im Tai abriram as empresas fachada para que Ho Chio Meng pudesse lucrar com os contratos atribuídos no Ministério Público. Os dois são acusados de pertencerem à alegada organização criminosa, acusada da prática de 1350 crimes de fraude e branqueamento de capitais. Ambos estão em prisão preventiva.

Já a advogada de Wang Xiandi, Kuok Mei I, defendeu que a arguida trabalhava directamente sobre a supervisão de Ho Chio Meng, e que apenas o ex-Procurador controlava o trabalho dela, que tinha de recolher informação confidencial. Sobre o facto de quase não haver registos de Wang no MP e do seu trabalho, a advogada defendeu que mostra a competência da sua cliente em manter a confidencialidade. Wang Xiandi está a ser julgada à revelia e o seu paradeiro é incerto.