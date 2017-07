Novas regras no imobiliário poderão não ser bem sucedidas

A possibilidade foi ontem avançada à Rádio Macau por Jeff Wong, director de vendas da Jones Lang LaSalle. O responsável defendeu que as alterações propostas ao regime jurídico do arrendamento poderão não ter o impacto esperado. O projecto, que se encontra em discussão no hemiciclo, prevê um período de arrendamento de três anos e um mecanismo provisório de controlo de rendas.

Jeff Wong sustenta que as medidas propostas poderão ter mesmo um impacto negativo sobre as aspirações dos inquilinos: “A curto prazo pode haver uma redução da oferta de apartamentos para arrendar. A longo prazo, acredito que ainda relacionado com a economia local, porque penso que a economia vai melhorar, o mercado vai ajustar-se”, defende. “Claro que o mercado vai ser afectado”, defendeu Wong, em declarações à Rádio Macau.