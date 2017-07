Nomura prevê crescimento de 29 por cento nos lucros das operadoras

O banco de investimento Nomura prevê que no segundo trimestre do ano o lucro das concessionárias de jogo antes de juros, impostos, depreciação e amortização, (EBITDA, em inglês) tenha registado um crescimento de 29 por cento, face ao período homólogo. O montante deve assim rondar os 1,73 mil milhões de dólares norte-americanos, de acordo com o relatório do banco japonês publicado na segunda-feira, que é citado pelo portal GGR Asia.

A Nomura justifica a previsão com um crescimento nas receitas do jogo de massas de cerca de 18 por cento, face ao período homólogo no segundo trimestre. Contudo, o maior aumento terá sido registado no segmento dos grandes apostadores, que a empresa japonesa diz ter crescido 29 por cento em relação ao segundo trimestre do ano passado.

No segundo trimestre do ano, as receitas brutas dos casinos de Macau foram de 62 mil milhões de patacas, o que representou um aumento homólogo de 21,9 por cento, de acordo com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos. Em relação ao primeiro semestre do ano, a indústria gerou receitas brutas de 126,38 mil milhões de patacas, o que representa um crescimento de 17,2 por cento.

Já o banco de investimento Morgan Stanley prevê que no segundo trimestre os ganhos das operadoras Galaxy e Wynn sejam os mais fortes, à frente de Melco, Sands China, MGM e SJM. Esta foi a previsão feita num relatório sobre o mercado do jogo de Macau publicado na terça-feira, que é citado pelo portal Focus News.

O banco norte-americano explica esta previsão com o facto da Galaxy e Wynn terem conquistado uma maior quota do mercado do jogo, motivados pelo crescimento VIP, no segundo trimestre. No pólo oposto, as restantes operadoras perderam receitas nesse sector e também quota do jogo.