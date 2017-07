Nomeados aos Emmy são hoje conhecidos. “A Guerra dos Tronos” fora da corrida

Os nomeados deste ano aos Emmy, prémios norte-americanos de televisão, são anunciados durante o dia de hoje, com “A Guerra dos Tronos”, a grande vencedora das cerimónias mais recentes, fora da corrida.

A saga criada por David Benioff e D.B. Weiss, com base na série de livros “A Song of Ice and Fire”, de George R.R. Martin, está fora dos Emmy pela primeira vez em sete anos, porque a nova temporada irá estrear-se após o encerramento das inscrições para a edição deste ano dos prémios. A sétima temporada da série da HBO estreia-se no domingo nos Estados Unidos e um dia depois em Portugal.

Os nomeados da 69.ª edição serão anunciados na quinta-feira, em Los Angeles, às 08:30 locais. A cerimónia de entrega está marcada para 17 de Setembro.

Com “A Guerra dos Tronos” fora da corrida, a imprensa especializada aponta possíveis nomeados às categorias de séries de drama, como “The Crown”, sobre a família real britânica, “The Handmaid’s Tale”, baseada no romance homónimo da escritora canadiana Margaret Atwood, “This is Us”, que conta a história e histórias, ao longo de várias décadas, de um grupo de pessoas (pai e três filhos) que nasceram no mesmo dia, ou “Stranger Things”, passada na década de 1980, que remete para vários filmes de culto dessa época.

Nas categorias de série de comédia, as apostas vão para séries que já venceram em anos anteriores como “Atlanta”, criada e protagonizada por Donald Glover (Childish Gambino) sobre dois primos que querem um lugar de destaque no ‘rap’ de Atlanta, “Master of None”, à volta da vida pessoal e profissional de um actor de 30 anos em Nova Iorque, “Veep”, uma sátira política protagonizada por Julia Louis-Dreyfus (que foi a Elaine de “Seinfeld”), e “Uma Família Muito Moderna”, com histórias das famílias de Jay Pritchet, o pai, e de Claire Dunphy e Mitchell Pritchet, os filhos.