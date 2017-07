Malásia detém 77 estrangeiros em operação contra a imigração ilegal

As autoridades da Malásia anunciaram esta quarta-feira a detenção de 77 estrangeiros num estaleiro de construção, numa operação de combate à imigração ilegal.

De acordo com as autoridades malaias, mais de três mil estrangeiros e 63 empregadores, que contrataram trabalhadores ilegalmente, foram detidos desde o início destas operações, a 1 de Julho, que tem como alvo estrangeiros a trabalhar ilegalmente no pais.

A maioria destes trabalhadores ilegais tem salários baixos e encontra-se na construção, plantações ou serviços.

Como um dos países mais ricos do Sudeste Asiático, a Malásia atrai trabalhadores da Indonésia, Filipinas, Bangladesh e Índia.

Os agentes que conduziram a operação no estado de Negeri Sembilan, entre terça-feira e o dia de ontem, verificaram que 77 dos 85 trabalhadores não tinham documentos válidos.