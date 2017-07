Lamborghini expande negócio em Macau com a abertura de sala de exposições

A marca italiana de carros de luxo está a ultimar a abertura de uma nova loja e sala de exposições em Macau, em Outubro. O alvo são os entusiastas dos “supercarros”, uma tribo que tem vindo a crescer à medida que a economia do território se expande.

A fabricante automóvel italiana Lamborghini vai abrir um novo espaço em Macau, destinado a vendas, à prestação de serviços e exposição de viaturas, de peças e de sistemas sobresselentes. O objectivo passa por expandir a presença da marca no território, até porque o mercado dos carros de luxo tem conhecido um incremento notório devido ao rápido desenvolvimento da economia e à aparente recuperação do sector do jogo. A abertura do novo espaço foi ontem avançada pelo jornalSouth China Morning Post (SCMP), que escreve ainda que a nova sala de exposições vai dar as boas-vindas ao aguardado SUV Urus, modelo que será lançado no próximo ano.

Localizado na Rua dos Pescadores e com abertura prevista para Outubro, o espaço representa um investimento de 10 milhões de patacas. A sala tem capacidade para expor em simultâneo três dos modelos da marca e apresenta ecrãs LED de 165 polegadas, bem como uma área de exibição de materiais – como peles, assentos e jantes – em que os clientes podem seleccionar as opções personalizadas que gostariam de aplicar nas suas próprias viaturas, avança o SCMP.

“Em 2011, existiam apenas cinco Lamborghinis no território. Devido ao rápido crescimento da economia e à abertura de uma concessionária em Macau, foram contabilizados cerca de uma centena de veículos da marca em 2015. A expansão do mercado em Macau foi impressionante”, disse, citado pelo SCMP, Albert Wong, director da “Kingsbridge Cars”, a empresa recentemente apontada como a nova revendora exclusiva dos automóveis do fabricante italiano em Macau.

“Não é apenas uma espaço de exposição, mas um teatro para se experienciar o estilo de vida da Lamborghini”, disse Wong ao South China Morning Post, sobre a sala que também acolherá reuniões e que terá uma área destinada à linha de roupa da marca “Collezione”.

O último modelo da Lamborghini, Huracán Spyder, estreou-se recentemente em Macau. O carro apresenta uma capota suave e um motor V10 e chega dos 0 aos 100km em apenas 3,6 segundos. Um botão que permite o acesso aos aplicativos de inteligência artificial – ANIMA (Adaptive Network Intelligent Management) – colocado no volante permite aos condutores controlar os modos em que conduzem, desde o uso diário ao modo desportivo.