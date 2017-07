Jones Lang LaSalle diz que abertura da Travessia do Delta vai fazer subir o preço das casas  

O preço do imobiliário no território vai subir após a abertura da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. A previsão é da agência de imobiliário Jones Lang LaSalle, que conduziu ontem um balanço da primeira metade do ano, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Em relação aos primeiros seis meses do ano, a JLL diz que houve um aumento de 8,8 por cento na venda de casas em primeira mão, ao mesmo tempo que as rendas das casas de luxo aumentaram três por cento.

No que diz respeito ao valor comercial do imobiliário comercial, a JLL diz que houve uma quebra de 1,4 por cento, que foi mais acentuada no valor das rendas, que caiu 6,4 por cento.

Já o valor das residências de pequena e média dimensão subiu 6 por cento, tendo o mercado de rendas neste segmento estabilizado.