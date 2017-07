IACM vai instalar equipamentos desportivos na Marginal da Taipa

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais anunciou ontem que vai instalar equipamentos desportivos para aproveitar melhor a Zona de Lazer da Marginal da Taipa, junto ao parque infantil e à entrada para a ponte de Sai Van. O objectivo passa por oferecer aos residentes mais locais onde se podem manter em forma.

A decisão é baseada no facto da ciclovia naquela zona ser cada vez mais utilizada pelos residentes do território, pelo que o IACM acredita que este tipo de equipamentos vai ter igualmente muita procura por parte dos frequentadores da marginal, incluindo famílias com crianças.

Ao mesmo tempo, o organismo liderado por José Tavares incentiva igualmente a prática desportiva ao ar-livre, que é um dos objectivos do Governo liderado por Fernando Chui Sai On.