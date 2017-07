Governo está atento ao encarecimento dos produtos alimentares, garante Tai Kin Ip

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Ho Ion Sang sobre a fiscalização dos preços dos produtos alimentares e a pressão a que os bens de primeira necessidade estão sujeitos, Tai Kin Ip, director dos Serviços de Economia, sublinhou que o Governo não permanece indiferente à questão e garante que as duas preocupações merecem uma atenção particular da parte do Executivo. Na resposta que endereçou a Ho Ion Sang, o dirigente lembrou que qualquer produto que esteja de acordo com as normas definidas na Lei do Comércio Externo pode ser elegível para entrar em Macau. Contudo, questões como a quantidade, a variedade e os preços dizem respeito à lei da procura e ao funcionamento do mercado e reflectem questões como o custo dos transporte ou outros custos operacionais.

“A RAEM vai continuar a manter contactos com a indústria fornecedora, de forma a encorajar e apoiar a criação de canais de fornecimentos diversificados, aumentar as ligações entre a produção e a venda e, assim, reduzir os intermediários”, garantiu Tai Kin Ip, em resposta ao deputado. “Aumentar as escolhas dos consumidores de Macau através de canais diversificados, melhorar o ambiente de competitividade e reduzir a inflação dos preços” são os objectivos almejados pela Direcção dos Serviços de Economia, numa tentativa de “estabelecer as diferenças dos preços de Macau e das regiões vizinhas a um nível razoável”.

Tai Kin Ip sublinha ainda que, de acordo com números avançados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, a taxa de inflação de Macau diminuiu no ano passado: “A indústria de Macau está orientada para a exportação e depende da importação de alimentos que vê os seus preços afectados por factores como os preços dos mercados estrangeiros e também as taxas de câmbio”, escreve o director dos Serviços de Economia. Como forma de contornar estes factores, Tai Kin Ip sugere a introdução de alimentos mais diversificados e o recurso a outras fontes de importação.