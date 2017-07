Golpe de calor fez uma vítima em estaleiro do Cotai  

Um trabalhador não-residente faleceu ontem no Centro Hospitalar Conde de São Januário, depois de ter desmaiado no estaleiro de construção de um parque de diversões na zona do Cotai. A indisposição ter-se-á ficado a dever a um golpe de calor.

Com 32 anos, a vítima, que desempenhava as funções de soldador, perdeu os sentidos por volta das cinco da tarde enquanto trabalhava num estaleiro situado na Rua da Patinagem. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local encontro o trabalhador já sem pulso. A vítima foi enviada para o hospital público, onde foram tentadas várias manobras de ressuscitação, que acabaram por se revelar insuficientes.